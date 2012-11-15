Microsoft'a 'dahili bellek' davası

Microsoft’un Windows 8 işletim sistemiyle teknoloji dünyasına sunduğu ilk tablet bilgisayarı olan Surface, yazılım devinin dava edilmesine neden oldu. ABD’li bir müşteri, dahili belleği 32 GB olarak belirtilen cihazı satın aldıktan sonra bu miktarın 16 GB olduğunu anlamasının ardından, ürün reklamının yanıltıcı olduğu suçlamasıyla mahkemeye başvurdu.



Microsoft, tablet bilgisayar piyasına sunduğu iddialı ürünü Surface nedeniyle beklenmedik bir darbe alabilir. California eyaletinde yaşayan avukat Andrew Sokolowski, reklamında dahili belleği 32 GB olarak tanıtılan Surface’ı satın aldıktan sonra, cihazın sadece 16 GB belleğe sahip olduğunu fark edince, tepkisini mahkemeye giderek gösterdi.

Dava, ABD medyasında büyük yankı uyandırdı. Bunun sebebi, Sokolowski’nin iddiasının doğru olması. ABD’li birçok tenoloji sitesi ve basın organı, geçtiğimiz ay sonunda bu ülkede piyasaya sürülen cihazın reklamında dahili belleğinin 32 GB olarak belirtildiğini doğruladı.

Ancak CNET yazar Dara Kerr’in dikkat ettiği gibi, Sokolowski’nin tepkisinin nedeni reklamda yalan söylenmesi değil, reklamın kullanıcıları yeterince bilgilendirmemesinden kaynaklanıyor. Surface, Word, Excel ve Windows RT gibi birçok Microsoft yazılımı standart olarak yüklenmiş bir şekilde sunuluyor. Bu da, 32 GB belleğe sahip cihazda geriye 16 GB’lık bir alan bırakıyor. Tabletin 64 GB’lık modelinde ise boş kullanım alanı aslında 46 GB.



Reklamda yok sitede var



Microsoft, reklamında açıkça belirtmemiş olsa da, internet sitesinde Surface’ın birçok yazılım yüklenmiş olarak sunulduğunu ve 32 GB’lık modelinde sadece 16 GB boş alan bulunduğunu belirtmişti. Şirket ayrıca, internet sitesinde kullanıcılara bellek alanını genişletmek için SkyDrive bulut depolama hizmeti, microSD bellek kartı veya USB flash disk kullanma tavsiyesinde bulunmuştu.

Konu hakkında CNET’e açıklamada bulunan bir Microsoft yetkilisi, “Bu davanın önemli olduğuna inanmıyoruz... Müşterilerimiz işletim sisteminin ve fabrika ayarlarında bulunan yazılımların Surface’da belli bir bellek kapladığını biliyorlar” dedi.

Dahası, bu durum neredeyse tüm tablet bilgisayarlarda geçerli. Örnek olarak Apple’ın 32 GB dahili belleğe sahip olan iPad’i 28, 16 GB belleğe sahip olan modeli 14.3 boş alana sahip.

AP haber ajansının verdiği bilgiye göre, Sokolowski’nin avukatı Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak açtığı davada müvekkili gibi aynı şikayete sahip kullanıcıların da temsil edilmesini istedi. Davada Microsoft’un yaptığı reklamı düzeltmesi ve reklamdan dolayı zarara uğrayan müşterilerine tazminat ödemesi isteniyor.