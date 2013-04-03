Microsoft yükseldi, BlackBerry dibi gördü

Akıllı telefon sektöründe yapılan araştırma, Microsoft’un sunduğu mobil işletim sistemi Windows Phone'un, Şubat 2013'te sonlanan son üç ayda, geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla satışlarında yüzde 52 artış gösterdiğini, BlackBerry'nin ise yüzde 81’lik azalma yaşadığını ortaya koydu.

Londra merkezli araştırma şirketi Kantar Worldpanel'in araştırmasına göre, Android, 2013 itibariyle ABD’deki akıllı telefon satışlarının yüzde 51,2’sini ele geçirirken, bir yıl öncesine oranla yüzde 5,8’lik artış gösterdi. iPhone ise yüzde 47’den bu yıl yüzde 43.5’e geriledi.

ntvmsnbc'nin Venture Beat’e dayandırdığı haberine göre, mobil dünyasına sunulmasının üzerinden bir yıl geçmeyen Windows Phone, ABD piyasasında yüzde 4,1’lik paya ulaştı. İtalya’da ise şaşırtıcı bir büyümeyle sektörün yüzde 13.1’ini ele geçirdi.

BlackBerry’nin ABD’de geçtiğimiz yıl yüzde 3.6 olan payı ise 2013’te yüzde 0.7’e düştü. Bir zamanlar Nokia’nın tercihi olan Symbian ise ABD’de yüzde 0.1’lik piyasa payıyla ömrünün sonuna geldiğini gösterdi.



BlackBerry'nin umudu '10'



BlackBerry, iki ayda 1 milyon satılan Z10 modelinin yanı sıra klavyeli Q10 ile tekrar güç kazanmak istiyor. Her iki model de BlackBerry 10 OS işletim sistemi kullanıyor.

Kantar Worldpanel analisti Dominic Sunnebo, "BlackBerry Z10'un piyasaya sürülmesi, Kanadalı firmaya İngiltere'deki satışlarda büyük bir hız kazandırdı... Yeni telefon çok beğenilse de, şirketin tüketicileri kazanması zaman alacak" şeklinde konuştu.