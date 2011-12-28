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Yaşam

Microsoft Youtube'a rakip oluyor

Microsoft, Youtube'un video tekelini kırmak için harekete geçti ve video arama sayfası VideoSurf'ü satın aldı.

28 Aralık 2011 02:00

T24 - Microsoft, Youtube'un video tekelini kırmak için harekete geçti ve video arama sayfası VideoSurf'ü satın aldı.
 

Microsoft, video arama sayfası VideoSurf'ü satın aldı. İsrail'de yayın yapan Globes isimli haber sitesine göre Microsoft'un bu alım için ne kadar meblağı gözden çıkardığı henüz belli değil.


Ancak TechCrunch Europe'ta yayınlanan bir rapora göre Microsoft, bu alım için 70 milyon doları gözden çıkarmış durumda.


Microsoft'un bu alımda Bing'i güçlendirip Google'ın yaptığı gibi video portalı üzerine odaklanacağı konuşuluyor.


VideoSurf 2006 yılında California'da kuruldu ve halihazırda 35 çalışanı bulunuyor.

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