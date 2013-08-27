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Bilim / Teknoloji

'Microsoft yıllarca başarısının üzerine yattı'

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, yazılım devi Microsoft'un çok uzun yıllar önce yarattığı pazarlar ve ürünlere bel bağladığını savundu

27 Ağustos 2013 18:33

Amerikan teknoloji devi Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, şirketlerinin başarısının, boyutlarına rağmen çevik ve yenilikçi olmalarından kaynaklandığını söyledi.

Wozniak, BBC'ye mülakatında aynı şeyin yazılım devi Microsoft için söylenemeyeceğini, şirketin çok uzun yıllar önce yarattığı pazarlar ve ürünlere bel bağladığını savundu.

Steve Wozniak, "Microsoft inişe geçmişti. Uzun yıllar boyunca bir sürprizle ortaya çıkmamıştı. Tarih Steve Ballmer'ı nasıl yargılayacak bilmiyorum ama onun dönemi Bill Gates'inki kadar kaydadeğer değildi" dedi.

Microsoft'un 13 yıllık İcra Kurulu Başkanı Ballmer'ın bir yıl içinde emekliye ayrılacağı açıklanmıştı.

Wozniak, kendi şirketlerinin performansını değerlendirirken de "Steve Jobs, bir şirketi, bir ürünü büyük kılan şeyin ne olduğunu çok iyi biliyordu. Apple'ı yeni muhteşem bir ürün çıkarmamakla eleştirenlerin insanlık için büyük ilerlemelerin her yıl ortaya çıkmadığını anlaması gerekir" dedi.

 

'Samsung'un pazarlama yeteneği var'

 

Apple, akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarında öncü kuruluşlardan biri. Şirketin son yıllarda kaydettiği gelişmede iPhone ve iPad'in büyük rolü oldu.

Ancak şirket son dönemde bu iki alanda da özellikle Samsung'la büyük rekabet yaşıyor.

Güney Kore şirketi akıllı telefon pazarında liderliği ele geçirdi ve tablet piyasasında da pazar payını hızla artırıyor.
 
Samsung'un büyük bir pazarlama mahareti olduğunu belirten Wozniak şöyle konuştu:

"Apple'ın olmadığı birçok yerde dağıtım kanalları var. Apple daha çok, dünyada büyük bir pazar payı olmayan Macintosh'la büyüdü. Dünyanın farklı bölgelerinde bağlantıları, iş stratejileri ve iş metodolojileri olan insanlarla rekabet ediyorsunuz. Bu Apple için bir savaş olacak. Girmeye değer bir savaş."

BBC Türkçe

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