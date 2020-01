Microsoft, Xbox konsolu için yeni oyunlar çıkaracak

Video oyun dünyasının geleneksel etkinliklerinden biri olan E3 (Electronic Entertainment Expo) öncesinde firmaların duyuruları devam ediyor. 10-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik öncesinde özel bir basın toplantısı düzenleyen Microsoft, Halo ve Tomb Raider gibi klasik yapımların yanı sıra, Call of Duty, Forza Motorsport ve Dead Rising gibi oyunların Xbox 360 ve One konsolları için sunulacağı tarihleri duyurdu.

Al Jazeera’de yer alan ahbere göre, Microsoft'un E3 etkinliğinde sahneye ilk olarak Xbox biriminin başında yer alan Phil Spencer çıktı. Tüm sunumlarını video oyunlara ayıracaklarını belirten Spencer, '2014'ün oyunların yılı' olacağını ifade etti.

Etkinlikte ilk olarak tanıtılan oyun, Call of Duty serisinin yeni versiyonu Advanced Warfare'in Xbox One sürümü oldu COD: Advanced Warfare'in Xbox One sürümünün için çıkış tarihi ise 4 Kasım 2014 olarak açıklandı.

Spencer'ın ardından sahneye gelen Turn 10 stüdyolarının kreatif direktörü Dan Greenwalt, Forza Motorsport 5 oyununun tanıtımı yaptı. Forza Horizon 2 oyunun Xbox'a geleceği tarih ise 30 Eylül 2014 olarak açıklandı. Rise of the Tomb Raider ile geri dönen Lara Croft ise Xbox tutkunlarıyla 2015'in Noel tatili döneminde buluşacak.

Halo sürprizi

E3'teki Microsoft toplantısında duyurulan bir diğer oyun ise Assassin's Creed Unity oldu. Fransız Devrimi'nde geçen oyunun en büyük özelliği, dört oyuncu tarafından dört farklı suikastçi rolünde online oynanabilmesi olacak. Dragon Age: Inquisition, Sunset Overdrive ve Super Ultra Dead Rising 3 gibi oyunların Xbox sürümlerinin de tanıtıldığı gecede, en büyük sürpriz Halo'dan geldi.

Microsoft tarafından geliştirilen Halo 2'nin piyasaya sürülmesinin 10'uncu yılı anısına, serinin Master Chief Collection adı verilen tek bir diskte tüm oyunlarıyla sunulacağı açıklandı. Xbox One için geçerli olacak disk, Halo Combat Evolved'un yanı sıra Halo 3 ve 4'ü de içerecek.

The Master Chief Collection'ın üzerinde çalışan 343 Industries stüdyosunun başındaki isim Bonnie Ross, serinin piyasaya sürüleceği tarih ise 11 Kasım 2014 olarak duyurdu. 343 Industries baş yapımcısı Dan Ayoub ise özel koleksiyonun Halo 2'deki orijinal haritaları içereceğini belirtti. Ayoub, seride 100'den fazla çokluoyuncu haritası yer alacağını söyledi.

Microsoft ayrıca Aralık ayında Halo 5: Guardians'ın çoklu oyuncu beta sürümünü kullanıma sunacağını açıkladı. The Master Chief Collection'da yer alan bütün oyunlar 1080p 60 fps yani Full HD çözünürlük sunacak. Oyunlarda bütün zorluk dereceleri, haritalar ve görevler açık olacak. Yani isteyen oyuncu istediği bölümden ya da görevden başlayabilecek. Yeni oyun paketini satın alanlar Halo 5'in çoklu beta sürümüne de erişim hakkına sahip olacaklar.