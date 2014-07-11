Microsoft, Windows 9’u beklenenden erken piyasaya sürebilir

Bill Gates’in kurucusu olduğu Microsoft bir süredir Windows 9 üzerinde çalışıyor. Şirketten sızan bilgilere göre Windows’un yeni sürümü beklenenden erken satışa sunulabilir.

Radikal’de yer alan habere göre, şirket Windows 9 için yeni bir satış stratejisi uygulayacak.

Yeni uygulamaya göre, Kullanıcıların lisans anahtarları bilgisayar ve online (çevrimiçi) Microsoft Store ile senkronize olacak. Daha önceden alınan kişisel lisans anahtarları Windows 9 sürümünde geçerli olmayacak.

Microsoft'un yeni dağıtım yöntemi Windows Store üzerinden çalışacak ve kullanıcılar kendilerine özel ESD-RETAIL formatlı lisans anahtarlarını bir flash disk yardımıyla bilgisayarlara aktarabilecek.