T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Microsoft, Windows 9’u beklenenden erken piyasaya sürebilir

Microsoft'tan sızan raporlara göre Windows 9, yeni pek çok özellikle birlikte çok daha erken bir tarihte çıkacak

11 Temmuz 2014 14:33

Bill Gates’in kurucusu olduğu Microsoft bir süredir Windows 9 üzerinde çalışıyor. Şirketten sızan bilgilere göre Windows’un yeni sürümü beklenenden erken satışa sunulabilir.

Radikal’de yer alan habere göre, şirket Windows 9 için yeni bir satış stratejisi uygulayacak.

Yeni uygulamaya göre, Kullanıcıların lisans anahtarları bilgisayar ve online (çevrimiçi) Microsoft Store ile senkronize olacak. Daha önceden alınan kişisel lisans anahtarları Windows 9 sürümünde geçerli olmayacak.

Microsoft'un yeni dağıtım yöntemi Windows Store üzerinden çalışacak ve kullanıcılar kendilerine özel ESD-RETAIL formatlı lisans anahtarlarını bir flash disk yardımıyla bilgisayarlara aktarabilecek. 

ETİKETLER

bill gateswindowsbilgisayarpcwindows 9onlinewindows store

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24