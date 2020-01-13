Microsoft, Windows 7 için desteğini çekiyor; kullanıcıları neler bekliyor?

Microsoft, 2009 yılında kullanıma giren işletim sistemi Windows 7 için desteğini 15 Ocak'ta çekiyor. 10 yıllık miadını dolduran işletim sistemine sahip bilgisayarlar artık güvenlik ve yazılım güncellemesi almayacak.

Microsoft'un desteğini çekmesiyle Windows 7 işletim sistemini kullanan bilgisayarların çalışmaya devam edeceği ama ileride çıkacak güvenlik açıkları konusunda tehlikede olacağı belirtiliyor. Bilgisayarı virüslerinden korunmak isteyen Windows 7 kullanıcılarının bundan sonra üçüncü parti antivirüs yazılımları kullanmaları gerekecek.

Ayrıca kullanıcılar, Microsoft Office programları için güncelleme alamayacak. Piyasaya yeni çıkan ürünlerin de bu sistemle uygunluğu her zaman olmayacak.

Şirketler hizmet almaya devam edebilecek

Microsoft, normal kullanıcılara desteğini bitirse de şirketlere yönelik hizmet vermeye devam edecek.

Bu kapsamda Window 7 Pro ve Windows 7 Entreprise sürümleri, bunu kullanan şirketlerin belirli bir miktar para ödemesi karşılığında güncelleme almaya devam edecek. Ancak bu destek de en geç Ocak 2023'te sona erecek.

Microsoft'un sitesinde Windows 7'den Windows 10'a geçmek isteyen kullanıcılar için açıklamalar mevcut.