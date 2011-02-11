Microsoft ve Nokia'dan Apple ve Google'a savaş

T24 - Mobil telefon üreticisi Nokia ile Microsoft, Google ile Apple'a karşı güçbirliği yapacak.





Nokia'dan yapılan açıklamada, şirketin akıllı telefonlarında ''Windows Phone'' işletim sistemini kullanacağı bildirildi.





Microsoft'un arama motoru Bing, Nokia'nın arama servisini güçlendirirken, ''Nokia Maps'' da Microsoft'un harita servisinin çekirdeğini oluşturacak.





Açıklamada, sadece bir üst düzey yöneticinin şirketten ayrılacağı, bunun dışında mevcut yönetim ekibinin korunacağı da belirtildi.





Nokia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephen Elop bu hafta çalışanlara gönderdiği notta, şirketin durumunu, ''etrafında pazar payını ele geçiren yenilikçi rakiplerle çevrili yanan bir platform üzerinde'' olarak tarif etmişti.





Yeni strateji, Nokia'nın mevcut akıllı telefon işletim sistemini aşama aşama bir tarafa bırakacak.

İki şirketin işbirliği açıklaması, Google ve Apple'ın dahil olduğu akıllı telefon piyasasında artan baskıya bir cevap olarak görülüyor. CCS: Insight araştırma şirketi analisti Ben Wood, bu anlaşmada Microsoft'un kazanan taraf olduğunu düşünüyor.





Geçtiğimiz eylül ayında Nokia Üst Yöneticisi Stephen Elop'u Microsoft'dan transfer etmişti. 47 yaşındaki Elop, Nokia'nın Finlandiyalı olmayan ilk üst yöneticisi oldu.





Aynı günlerde Google'ın Android'i, Nokia'nın Symbian programını ilk kez geçerek en büyük akıllı telefon yazılım sistemi olmuştu.



