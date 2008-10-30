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Bilim / Teknoloji

Microsoft 'uydu'da Google'a rakip

Earth isimli yazılımıyla uzaydan çekilen yeryüzü fotoğraflarını bilgisayar kullanıcılarına ücretsiz olarak da sunan Google'dan sonra Microsoft da görüntü sağlay

30 Ekim 2008 02:00

Earth isimli yazılımıyla uzaydan çekilen yeryüzü fotoğraflarını bilgisayar kullanıcılarına ücretsiz olarak da sunan Google'dan sonra Microsoft da görüntü sağlayıcı Digital Globe firmasıyla yeni bir anlaşma imzaladı.

Microsoft firması, Virtual Earth ve Live Search Maps yazılımlarında kullanılmak üzere Digital Globe firmasının yaklaşık 200 milyon mil karelik dünya fotoğraf arşivine erişme imkanı buldu.
Öte yandan GeoEye şirketinin, yaklaşık 700 kilometre yükseklikte hizmete soktuğu ve "son derece temiz ve detaylı yerküre görüntüsü" elde eden GeoEye-1 uydusunun ilk görüntüleri hükümet ve askeri organizasyonların yanı sıra Google'ın da dikkati çekti. Google'ın bu uydudan alınan görüntüleri Earth isimli programına entegre edeceğini açıklamasının ardından, müşterisini rakip şirkete kaptırmak istemeyen Digital Globe da "daha iyi görüntü sağlayacak" WorldView-2 uydusunun fırlatma tarihini öne aldı.Ancak uydudan çekilen yerküre fotoğraflarını maksimum çözünürlükte sunmak mümkün değil. ABD hükümeti, "güvenlik" gerekçesiyle birçok alanın detaylı görüntüsünün sunulmasına izin vermiyor.

Dünyanın çevresinde halen çok sayıda haberleşme, meteoroloji, astronomi, seyrüsefer, gözetleme ve gözlem uydusu görev yapıyor.

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