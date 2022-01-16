Microsoft: Ukrayna'da hükümet kurumlarındaki çok sayıda bilgisayara zararlı yazılım bulaştırıldı

Microsoft, resmi internet sitelerinin siber saldırıyla hedef alındığı Ukrayna'da çok sayıda hükümet kurumundaki bilgisayarlara fidye virüsü gibi görünen, zararlı yazılım bulaştığını açıkladı.

Associated Press'te yer alan habere göre, Ukrayna'da çok sayıda hükümet ve elçilik internet sitesine siber saldırının ardından Microsoft açıklama yaptı. Microsoft, siber saldırılarının internet sitelerine erişimi kestiği sırada Ukrayna hükümet kurumlarındaki bilgisayarlarda da zararlı yazılım tespit edildiğini açıkladı.

Microsoft, zararlı yazılımın fidye yazılımı gibi göründüğünü ancak saldırgan tarafından aktif hale getirilirse bilgisayar sistemlerini işletilemez hâle getireceğini aktardı.

Reuters'a konuşan bir üst düzey Ukraynalı güvenlik yetkilisi de internet sitelerindeki erişim sorununun zararlı yazılım saldırısının üzerini örtmek için gerçekleştiğini söyledi.

Ukrayna güvenlik yetkilileri söz konusu siber saldırının Rusya istihbaratının kullandığına benzer olduğunu söylese de Rusya, suçlamaları reddediyor.

Cuma günkü saldırının başlangıcında, saldırıya uğrayan sitelerde Ukraynaca, Rusça ve Lehçe olmak üzere üç dilde bir mesaj yayınlandı. Mesajda "Ukraynalı! Tüm kişisel verileriniz halka açık internete yüklendi. Bu senin geçmişin, bugünün ve geleceğin için" ifadeleri yer aldı.