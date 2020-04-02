Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu: Kısa bir mola verme kararı aldım

T24 Ekonomi



Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, "uzun süredir yaptığı plan doğrultusunda kısa bir mola verme kararı aldığını" duyurdu. 5 yılı Genel Müdürlük olmak üzere toplam 17 yıldır Microsoft'ta çalışan Kansu, "Planladığım üç aylık molayı ailem ve sevdiklerimle zaman geçirerek ve bir sonraki adımlarımı düşünmek için değerlendireceğim" ifadesini kullandı.



Kansu'dan boşalan Microsoft Türkiye Genel Müdürlüğü görevini, halen Genel Müdür Yardımcısı olan Murat Yılmaz'ın vekâleten üstlendiği açıklandı.



Murat Kansu, "kendileriyle gurur duyduğunu" vurguladığı Microsoft Türkiye çalışanlarına "Değişim ve yenilenme üzerine" başlıklı şu açıklamayı yaptı:



"Merhaba,



Uzun zamandır üzerinde düşünüp planladığım bir kararımla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Son 5 senesi Türkiye Genel Müdürü olarak, 17 yıldır devam etmekte olan Microsoft kariyerime kısa bir mola verme kararı aldım. Kesintisiz 30 yılı aşkın BT sektöründe devam eden kariyerimde böyle bir karar için en uygun zamanı seçmenin zorluğunu biliyorum ama yönetimimizle bu tarihi belirledik. Planladığım bu üç aylık molayı ailem ve sevdiklerimle zaman geçirerek ve bir sonraki adımlarımı düşünmek için değerlendireceğim. Bu süre zarfında, Microsoft Türkiye Genel Müdürlük görevini, vekâleten Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz devralacak.



Bu uzun maratonda başta Microsoft Türkiye ekip arkadaşlarımla ve bölgedeki kıymetli takımımızla birçok başarılı projeyi hayata geçirme fırsatımız oldu. Yetenekli, motivasyonu ve performansı yüksek, seçkin çalışanlardan oluşan Microsoft Türkiye ekibiyle gurur duyuyorum.



Son 5 senede ülkemizde var olan fırsatların gerçeğe dönmesi, içimizdeki potansiyelin ortaya çıkması için teknolojimizi seferber ettik. 'Türkiye geleceği bulutla yakalayacak' vizyonumuz doğrultusunda, başta bulut bilişim olmak üzere yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik gibi birçok yeni teknolojinin ülkemizde yaygınlaşması için tüm gücümüzle çalıştık. Sayıları 12 bine ulaşan iş ortaklarımızla, ülkemizde bulut bilişim kullanımını artırdık, yerli yazılım alanında destek verdiğimiz girişimci sayısını 2 bine taşıdık. En yeni teknolojilerimizin yer aldığı yeni inovasyon yatırımımız Microsoft Teknoloji Merkezi’ni ülkemize kazandırdık. Teknolojide toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmamızı hayata geçirdik, kodlama eğitimlerimizin yanı sıra Cloud Society, Geleceğini Tasarla, Digigirlz ve Microsoft Yenilikçi Eğitmen gibi farklı programlarımızla 350 bin kişiye ücretsiz eğitim sağladık.



Yaptıklarımızın insan hayatındaki karşılığını görmek, hayallerinin peşinden gidenleri ve potansiyelini zorlayanları dinlemek beni her zaman derinden etkiledi ve rakamsal sonuçların ötesinde gurur verdi. Bu başarıların altında da kendini tanımanın hep önemli bir etken olduğunu gözlemledim.



Teknolojinin hayatımıza ne kadar girdiğini ve bu değişen dünyada başarılı olmak için ne kadar önemli bir araç olduğunu sizlerle farklı platformlarda sık sık konuştuk. Microsoft olarak bireylerin ve kurumların gücüne güç katarken, bu değişimi yönetecek insan kaynağının önemine hep değindik. Bu değişimi yönetecek olan da bizleriz. Değişim önce insanla başlar.



Şimdi, bu gözlemlerimi hayata geçirme zamanı. Potansiyelimizi keşfetmek yaşamımız boyunca devam eden bir süreç ama bazen hayatın keşmekeşinde buna gerektiği kadar zaman ve dikkat veremeyebiliyoruz. Bu sebeple gelecek 3 ayı bir fırsat olarak görüp, kendimi yenilemek, dinlemek, merak ettiğim konularda geliştirmek için değerlendireceğim. Bu yeni kararımda bana başından beri destek olan değerli Microsoft aileme çok teşekkür ederim.



Önümüzdeki dönem Türk yazılım ve teknoloji şirketleri için önemli fırsatlar barındırıyor. Bu süre zarfında, Microsoft Türkiye, teknolojisiyle bireylerin ve kurumların gücüne güç katmaya devam edecek. Ekip arkadaşlarımın her alanda büyük bir azim, cesaret ve özveriyle çalışıp, yeni başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu ruhla, bu vizyonla, geleceği sizlerle birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.

Sağlıcakla kalın..."