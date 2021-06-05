Microsoft, Tiananmen Katliamı'nın yıl dönümünde "Tank Adam"ı bloke etti

Microsoft'un arama motoru Bing, "tank man" ifadesi aranınca çıkan birçok fotoğraf ve video sonucunu engelledi. "Tank man" veya "Tank adam" 1989 yılındaki Çin'deki Tiananmen Meydanı katliamı sırasında 4 tankın önünde tek başına duran vatandaşın fotoğrafını nitelendirmek için kullanılıyordu.

Microsoft, katliamın 32. yıl dönümünde fotoğrafın arama motorunda bir "insan hatası" sonucu bloke edildiğini söyledi.

Reuters ve Vice News'un aktardığına göre Bing kullanıcıları ABD, Almanya, Singapur, Fransa ve İsviçre gibi birçok ülkede fotoğrafı bulamadı

Çin'de uzun süredir ülke tarihindeki demokrasi yanlısı hareketlere dair referanslar yasaklı bulunuyor.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, "Bu sorun bir insan hatası sonucu meydana geldi ve düzeltmek için aktif olarak çalışıyoruz" denildi.

DuckDuckGo gibi arama sonuçlarını Microsoft üzerinden alan daha küçük arama motorları da benzer sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Çin, bu sene 2. defa üst üste Tiananmen Meydanı'nda katliamın yıldönümünde anma etkinlikleri yapılmasını yasakladı.

Tiananmen Meydanı protestoları, Çin'de demokrasi, ifade özgürlüğü ve özgür basın çağrısında bulunan öğrencilerin önderlik ettiği gösterilerdi.

Öğrenciler 4 ve 5 Haziran 1989'da Çin hükümeti tarafından, Tiananmen Meydanı Katliamı olarak bilinen kanlı bir baskıyla durduruldular. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan demokrasi yanlısı protestocular, Çin'de demokratik reformlar başlatmaya çalışan Hu Yaobang'ın ölümünün ardından Pekin üzerinden Tiananmen Meydanı'na yürüdüler.

Hu'nun yasını tutan öğrenciler, daha açık ve demokratik bir hükümet çağrısında bulundular. Sonunda binlerce kişi Tiananmen Meydanı'ndaki öğrencilere katıldı ve protestocuların sayısı Mayıs ortasına kadar on binlere ulaştı.