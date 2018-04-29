Microsoft Paint ile 32 yıldır piksel piksel resim yapan adam: Pat Hines

Microsoft, Paint uygulamasını Windows'ta otomatik olarak yüklü sunmayıp Windows Store'dan ücretsiz indirmeye izin vereceğini açıkladığında bir amatör sanatçı, çok sayıda gencin bu ikonik programı kullanma imkanı yaşayamayacağından endişelendi.

Bu, ABD'li illüstratör Pat Hines. Kendisi yalnızca MS Paint ile çiziyor ve Adobe Photoshop gibi programları kullanmayı beceremediğini söylüyor.

Pat, Paint'i bu seviye kullanabilmesini bir hastanede gece vardiyasında güvenlik görevlisi olarak çalışırkenki boş vaktine borçlu.

Pat 1980'lerde bir yaz kampında yaşananları anlattığı bir e-kitap da yayınladı. Kitaptaki tüm çizimler MS Paint ile yapılmış.

BBC Local Radio'ya konuşan Pat, 1985'ten itibaren programın eski versiyonlarını kullandığını söylüyor.

Pat, Paint'le resim yapmanın çok zaman aldığını kabul etse de bunun rahatlatıcı bir meditasyon gibi olduğunu savunuyor.

"Kolay olduğunu söyleyemem, bir resmi bitirmek 20 saatten fazla alabiliyor" diyen Pat, neden Paint'le çizmekte ısrarcı olduğunu ise şöyle açıklıyor:

"Paint kafamdaki fikri tamamen yansıtabildiğim tek platform."

Pat'in diğer eserlerinin çoğu popüler TV programları, çizgi romanlar ve filmlerden karakterleri içeriyor.

Bütün bunları Paint'te yaptığından şüphe edenleri ise resimlerine yakından bakmaya ve bitmemiş işlerinin fotoğraflarını incelemeye davet ediyor.

Pat, Paint'te uzmanlaşmak isteyen kişilerin en çok ihtiyacı olan şeyin boş vakit olduğunu söylüyor. 2000'li yılların başında gece vardiyasında çalışırken kendisinin boş vaktinin bol olduğunu ve Paint'te resim çizmek dışında yapabileceği tek şey Solitaire oynamak olduğunu anlatıyor Pat.

Daha karmaşık grafik programlarına geçmeyi ise her zaman zor bulmuş.

"Fare ile çiziyorum ve bu bir kalem veya bir stylus ile çizmekten çok farklı" diyor.

Diğer pek çok kişi gibi MS Paint'le duygusal ve nostaljik bir bağ da hissediyor:

"Paint'i her zaman çok sevdim, diğer programları da kullanmaya çalıştım ama onlarla bu bağı kuramadım."

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