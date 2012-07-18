Microsoft, Office 2013′ün deneme sürümünü yayımlandı

Dünyanın en popüler yazılımlarından biri olan Microsoft‘un Office’i yenilendi. Microsoft Office 2013, artık daha çok geniş bir ekosistem içinde çalışacak. Artık tabletlere uyumlu ve bulut destekli olan MS Office, arayüz olarak da biraz değişmiş ve zarafet kazanmış.

Estetik arayüz görünümünde, özellikle işin içine artık tabletlerin daha fazla giriyor olmasının etkisi var gibi görünüyor. Artık Windows RT‘i ve Windows 8‘li tabletler yolda olduğuna göre yeni MS Office, dokunmatik ekranlarda da rahatça kullanılabilmesi için stylus destekli geliyor. Office 2013 kullanarak dokümanlarınıza buluttan ulaşabilecek, Windows 8′li tüm cihazlarınızla o dokümanı senktornize etmiş olacaksınız.