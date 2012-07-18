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Bilim / Teknoloji

Microsoft, Office 2013′ün deneme sürümünü yayımlandı

Microsoft Office 2013, Windows XP ve Windows Vista işletim sistemlerinde çalışmayacak

18 Temmuz 2012 22:41

Dünyanın en popüler yazılımlarından biri olan Microsoft‘un Office’i yenilendi. Microsoft Office 2013, artık daha çok geniş bir ekosistem içinde çalışacak. Artık tabletlere uyumlu ve bulut destekli olan MS Office, arayüz olarak da biraz değişmiş ve zarafet kazanmış.

Estetik arayüz görünümünde, özellikle işin içine artık tabletlerin daha fazla giriyor olmasının etkisi var gibi görünüyor. Artık Windows RT‘i ve Windows 8‘li tabletler yolda olduğuna göre yeni MS Office, dokunmatik ekranlarda da rahatça kullanılabilmesi için stylus destekli geliyor. Office 2013 kullanarak dokümanlarınıza buluttan ulaşabilecek, Windows 8′li tüm cihazlarınızla o dokümanı senktornize etmiş olacaksınız.
 
Microsoft Office 2013, Windows XP ve Windows Vista işletim sistemlerinde çalışmayacak; programı kullanabilmek iin Windows 7, Windows 8 ve tabletler için Windows RT versiyonlarına ihtiyacınız var. Bu yılın sonlarına doğru çıkması beklenen yazılımın kullanıcılar için hazırlanan önizleme sürümüne Microsoft’un sayfasından ulaşabilirsiniz.
 

 

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Microsoft Office 2013

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