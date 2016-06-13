Microsoft LinkedIn'i satın alıyor



Sosyal medyanın en ciddi yüzü olarak bilinen iş dünyasının sosyal ağı LinkedIn Microsoft'un yakın markajında. Microsoft'tan bugün yapılan açıklamaya göre, şirket 26 milyar 200 milyon dolar karşılığında LikendIn'i satın almak istiyor. Taraflar arasında satış sözleşmesinin imzalandığı bildirildi. LinkedIn'in devir işlemlerinin bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Satış haberinin yayılmasıyla birlikte LinkedIn'in New York borsasındaki hisselerinin değeri yüzde 47,92 oranında arttı.

Şirketin kendi verilerine göre, LinkedIn'in dünya genelinde 400 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella, LinkedIn ekibinin 'hayranlık uyandıran' bir şirket kurduğunu ifade ederek, "Birlikte bu büyüme sürecini daha da hızlandırabiliriz" dedi. Ofis programları Office 365 ile Dynamics'in de bu büyümeden kendisine düşen payı alacağını ifade eden Nadella, "Çünkü dünya üzerinde herkesin ve her şirketin bu programları kullanmasını istiyoruz" diye konuştu.

LinkedIn kullanıcıları, sitede özgeçmişleri, profesyonel kariyerleri ve iş tecrübeleri hakkında bir profil oluşturarak, iş dünyası ile bir sosyal ağ etrafında kenetlenebiliyor. Şirketin yöneticilerinden Reid Hoffman, "LinkedIn bugün yeniden kuruluyor" diyerek, Microsoft'un şirketi devralmasının önemine dikkat çekti.

Microsoft'a Nadella damgası

Dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden olan Microsoft 2014 yılından bu yana Nadella yönetiminde yeni bir strateji izliyor. Nadella, şirketin hedefinin yazılım satmaktan ziyade online hizmetler olduğunu ifade ederek, Microsoft'un artık Apple ve Samsung'un işletim sistemlerine uyumlu internet hizmetlerine yöneleceği mesajı vermişti. 2003 yılında sosyal medyaya dahil olan LinkedIn'in satın alınması, Microsoft'un içinde bulunduğu dönüşümün bir işareti olarak yorumlanıyor.