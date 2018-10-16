Microsoft kurucu ortağı, Paul Allen 65 yaşında hayatını kaybetti

Sibel Deniz / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Microsoft’un kurucu ortağı, doğal çevrenin korunmasına, uzay seyahatine, sanat, kültüre ve profesyonel sporlara yatırım yapmış milyarder Paul G. Allen 65 yaşında hayatını kaybetti.

Allen, iki hafta önce, 2009’da tedavi olduğu hastalığın geri döndüğünü ve bu kanser türüyle hırçın bir şekilde savaşmayı planladığını duyurmuştu.

Allen’ın, lenfoma kaynaklı komplikasyonlar sonucu Seattle’da hayatını kaybettiği, şirketi Vulcan Inc. tarafından duyuruldu.

Gates “en eski ve en yakın arkadaşlarından” biri olan Allen’ın aramızdan ayrılmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek “kişisel bilgisayarlar onsuz mümkün olmazdı ” dedi.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, twitterdan “ Mircosoft kurucu ortağı olarak Allen, kendi sessi ve istikrarlı yöntemiyle bir sürü dikkate değer ürün, çok güzel deneyimler ve enstitüler yarattı ve dünyayı değiştirdi” açıklamasını yaptı.