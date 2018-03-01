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Microsoft, kara tahtada Word dersi veren öğretmene bilgisayar gönderecek

"Owura Kwadwo'ya ortaklarımız aracılığıyla bir bilgisayar göndereceğiz"

01 Mart 2018 20:42

Kara tahtaya çizdiği Word programı ile sosyal medyada fenomen olan öğretmene Microsoft'tan iyi haber geldi. Yazılım devi, imkânsızlıklar içinde ders vermeye çalışan öğretmene bilgisayar göndereceğini açıkladı.

Şubat ayı ortalarında sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf, kısa sürede dünya çapında viral olarak yayılmış ve milyonlarca sosyal medya kullanıcısına ulaşmıştı.

Bu fotoğraf, Gana’nın Kumasi kentindeki bir okulda öğretmenlik yapan Richard Appiah Akoto isimli kişiye ait. 2011 yılından bu yana bilgisayar bulunmayan okulda öğrencilerin mezun olabilmek için bilgi ve iletişim teknolojileri dersini geçmeleri gerekiyor. Fakat bilgisayar programlarını gerekli materyaller bulunmadan öğretmek mümkün değildir.

Bilgisayar bulunmamasını bir mazeret olarak kabul etmeyen Akoto, kara tahtaya Microsoft Word programını çizdi ve öğrencilerine programı bu çizim üzerinden anlattı. Bu eğlenceli ve emek gerektiren işini tanıdıkları ile de paylaşmak isteyen azimli öğretmen, ders sırasında kendi fotoğrafını çektirdi ve çektiği fotoğrafı Owura Kwadwo isimli Facebook hesabında paylaştı.

Akoto gerçekten takdir edilmesi gereken bir iş yapmıştı ve bu nedenle fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Herkes gerçekleştirdiği eğitim örneği için Akoto’yu tebrik ederken, Rebecca Enonchong isimli bir girişimci Microsoft’a tweet atarak ‘Eminim bu öğretmene uygun bir kaynak sağlarsınız’ dedi.

Enonchong’un yardım teklifinin binlerce kişi tarafından paylaşıldığını gören Microsoft, salı günü Enonchong’un tweetini yanıtlayarak ‘Eğitimde dijital dönüşümü gerçekleştirmek üzere öğretmenleri desteklemek, yaptığımız işin özünde yatıyor. Owura Kwadwo'ya ortaklarımız aracılığıyla bir bilgisayar göndereceğiz ve eğitim materyallerimize ücretsiz erişim vereceğiz.’ dedi.

Gana’daki çocukların eğitimi imkansızlıklar eşliğinde devam ederken, artık en azından bir kısmının gerçek eğitim materyalleri ile öğrenimlerine devam edeceklerini biliyoruz. Kim bilir belki de bir gün Microsoft’un gönderdiği bilgisayarlarda eğitim gören çocuklardan biri, Microsoft’ta başarılı bir mühendis bile olabilir.

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