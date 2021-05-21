Microsoft, Internet Explorer'ı 26 yıl sonra emekli ediyor

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Microsoft, 26 yıldan uzun süre sonra tarayıcısı Internet Explorer'ı emekli etmeye karar verdi. Teknoloji devi, tarayıcının 2022'nin Haziran ayı itibariyle kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.

Microsoft, blogunda yapılan paylaşımda yaklaşık 26 yıldır kullanılan Internet Explorer'ın Windows 10 işletim sistemlerinde kullanılamayacağını belirtti. Internet Explorer ilk olarak 1995'te kullanıma sokulmuştu.

Teknoloji devi bir süredir Internet Explorer'ı kullanımdan kaldırmak için adımlar atıyordu ancak 2019'da bazı güvenlik gerekçeleriyle bir acil durum yaması yayınlamıştı. Bu dönemde Windows kullanıcılarının hala yüzde 8'inin Internet Explorer kullandığı bildirilmişti.

Microsoft Edge, Internet Explorer'ın fişi çekildikten sonra da kullanıma açık kalmaya devam edecek.

Internet Explorer, son yıllarda diğer tarayıcılara kıyasla daha "yavaş" kalmasının ardından internette espri konusu olmuştu.