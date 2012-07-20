Microsoft, 2012'nin ikinci üç ayında 492 milyon dolar zarar etti

Bilgisayar yazılım devi Microsoft, tarihinde ilk kez zarar ettiğini açıkladı.

26 yıl önce halka açılan ve ürünleri dünya genelinde milyonlarca gereçte kullanılan Microsoft, 2012'nin ikinci üç ayında 492 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu.

Şirket geçen yıl aynı dönemde ise yaklaşık 6 milyar dolar kâr etmişti. Microsoft, zararın 2007'de satın aldığı internette reklam hizmetleri veren aQuantive şirketinden kaynaklandığını, yapılan anlaşmanın öngörülen düzeyde gelir getirmediğini kaydetti.

Şirket aQuantive'in değerini 6,2 milyar dolar düşürdü. 2007'de bu şirkete 6,3 milyar dolar ödenmişti. Ancak Microsoft bu alanda Google ile etkili şekilde rekabet edemedi. Şirketin hisseleri, açıklama sonrasında yüzde 1,6 değer kazandı.

Microsoft, ekim ayında Windows 8 işletim sistemini püyasaya sürecek. Şirket bunun son 10 yılda sistemde yapılan en önemli yenileme olduğunu belirtiyor.

Windows 8'de uygulamalar bir mozaik şeklinde görülecek. Ayrıca işletim sistemi tablet bilgisayarlarda da çalışır hale gelecek. Microsoft ayrıca kendi geliştirdiği Surface adlı bir tablet bilgisayarı da piyasaya sunmaya hazırlanıyor. (BBC Türkçe)