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Dünya

Microsoft, dünya genelindeki tüm mağazalarını kapatıyor

27 Haziran 2020 10:35

T24 Dış Haberler

Teknoloji devi Microsoft, dünya genelindeki tüm mağazalarını kapatıp, tamamıyla dijital satışa geçeceğini duyurdu.

Şirket, sadece Londra, New York, Sidney ve Redmond'daki lokasyonlarını elinde tutacağını, buraların da mağazadan "Deneyim merkezlerine" değiştirileceğini bildirdi.

Bu açıklamaya göre dünya genelinde Koronavirüs pandemisi sebebiyle kapılarını kapatan 80 Microsoft mağazası, bir daha hiç açılmayacak.

"Perakende Satışa Yeni Yaklaşım" başlığıyla yayınlanan açıklamada mağazalarda çalışan kişilerin Microsoft bünyesinde çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Microsoft'un mağazalarında 'Surface' tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve Xbox ekipmanları satılıyordu. Mağazalar, rekabet içinde olduğu Apple Store'lar kadar başarılı olamadı.

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