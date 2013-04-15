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Bilim / Teknoloji

Microsoft da akıllı saat savaşına katıldı

Yazılım şirketi Microsoft, giyilebilir akıllı ürün savaşının başını çeken ‘akıllı saat’ cephesine katılan en son firma oldu

15 Nisan 2013 15:10

Apple’ın başlattığı ve Samsung, LG ve Google’ın da dahil olduğu akıllı saat yarışa Micsosoft da katıldı.

Microsoft tedarikçilerinde çalışan yöneticilerden alınan bilgilere göre, Microsoft dokunmatik ekrana sahip akıllı saat geliştirmek için çalışmalara başladı.

Wall Street Journal (WSJ)'a konuşan kaynaklar, Microsoft’un 2013 başında Asyalı tedarikçilerden ‘saat üretiminde kullanılabilecek malzeme göndermelerini istediğini’ ifade ederken, teknoloji sitesi Mashable, geçmişte saat projelerine eğilmiş olan Microsoft hakkında çıkan yeni iddiaların doğru olabileceğini belirtti.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, bir kaynak Microsoft’un Ar-Ge birimiyle Washington eyaletindeki Redmond bürosunda görüştüğünü söylerken, teknoloji sitelerinin konu hakkında Microsoft'tan yorum talep etti. Microsoft, henüz bir açıklamada bulunmadı.

Akıllı saat furyası, Şubat 2013’te Apple ile başlamıştı. Samsung, geçtiğimiz ay akıllı saat üzerinde çalışacağını açıklarken, kaynaklar LG’nin de bu ürün üzerinde proje geliştirdiğini belirtmişti. Google, yarışa dahil olurken, şimdi gözler akıllı saat kavramını ilk kez ortaya atan Sony’nin üzerinde.

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