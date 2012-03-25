Microsoft Çin seddini aşmayı deniyor



T24 - Microsoft Xbox 360'ı resmi olarak Çin pazarına sokmak için gereken adımları atıyor. Kültür Bakanlığı ile ilk sıcak temas geçen salı gerçekleşti.

Radikal'in haberine göre, Microsoft’un ürettiği oyun konsolu Xbox 360 Çin pazarına resmi olarak girmek için ilk adımını geçen salı Çin Kültür Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucu attı. Microsoft Çin’in CEO’su Simon Leung Çin Kültür Bakanlığı’nın konsollara uyguladığı sansüre işaret ederek, “Sansüre rağmen pazara girmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok olumlu görüşmeler yaptık” dedi. Her türlü konsolun satışının ‘resmi olarak’ yasak olduğu Çin’de oyun pazarı 2011’de önceki yıla göre yüzde 20 büyüyerek 4 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı.

Ülkede Playstation 3, Xbox 360 ve Nintendo Wii gibi konsolların kaçak olarak satışı yapılıyor. Bu anlayış biraz da Türkiye’deki ‘Doğubank kültürü’ne benziyor. Resmi olmayan rakamlara göre Microsoft’un Xbox 360’ı kaçak pazarında lider konumda. Ülkede 3 milyon kaçak Xbox olduğundan söz ediliyor. Sattığı 82 milyon konsol ile dünya pazarının lideri Nintendo Wii ise Çin’de kaçak olarak pek tutulmadı. ‘3 büyüklerin’ arasında son sırada bulunan Playstation, resmi rakamlarla asya pazarının lideri. 30 Milyon üzerinde Konsolu Asya pazarında satan Sony 2004 yılından beri Çin pazarına yeni ürün veremiyor.

2 dolara DVD varken

Playstation’ın Çin’de pek tutulmamasının sebebi ise Blu-Ray disklerin kopyalanmasının zor ve maliyetli olması. Yani Blu-Ray korsana geçit vermiyor. Xbox kullanıcıları ise 2 dolar ödeyerek DVD kopyaları satın alıyor ve konsollarını kullanabiliyorlar.

2011 yılında sadece video oyunları pazar paylarını önceki yıla göre yüzde 10 arttırarak 30 milyor dolara ulaşmıştı. Ortalama maaşın 14 bin dolar olduğu sektör için 2012 yılı uzmanlar tarafından gelişme yılı olarak görülüyor.

Hükümet Lenovo’ya göz yumacak

Çin Kültür Bakanlığı 2000 yılından beri ülkede konsol satılmasını yasakladı. Çinli Bilgisayar üreticisi Lenovo ise bunu bir fırsat olarak değerlendirmeye hazırlanıyor. Lenovo 15 milyon dolar harcayarak eedo iSec isimli bir konsol üretti. Eedo iSec’in çıkış tarihi 2012’nin sonu olarak açıklandı. Lenovo ise ürününe oyun konsolu yerine ‘aile eğlence sistemi’ adını vermeyi tercih ediyor. Bu yolla şirket Çin Hükümeti’ne karşı açılacak rekabet davalarının önüne geçmeye çalışıyor.

En büyük online oyun pazarı Çin’de

Bandrollü oyunların bulunmadığı ülkedeki oyun talebi online platforma kaydı. Çin şu anda 4 milyar dolara ulaşan online oyun sektörü ile dünyada bir numara. Türkiye’de ise online oyun sektörü 2011 yılında 1 milyon dolar ciro yaptı. Yani Çin’deki online oyun pazarının hacmi Türkiye’dekinin 400 katı kadar.