Microsoft, ABD ordusuna 21,3 milyar dolarlık artırılmış gerçeklik gözlüğü satacak

Amerikan teknoloji devi Microsoft'un ABD ordusuna 10 yıl içinde 21,3 milyar dolarlık artırılmış gerçeklik teknolojisiyle üretilmiş gözlük satacağı açıklandı. Anlaşma kapsamında Microsoft, ABD ordusu için 120 binden fazla HoloLens gözlük üretecek.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi nedir?

Artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklikten (VR) farklı. Bu teknolojide sanal gerçeklikteki gibi var olmayan bir ortam yaratılmıyor, bunun yerine gerçek ortamların üzerine grafikler bindiriliyor.

HoloLens gözlükleri halihazırda 3 bin 500 dolardan satılıyor.

Bu gözlükler işletmelerin yazılım uygulamalarına entegre edilerek kullanılıyor.

Gözlüklerin kullanıcıları arasında mimarlık firmaları, hastaneler, üniversiteler, otomotiv şirketleri de var. Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA) da bu gözlükleri kullanıyor.

Microsoft gözlüklerin prototipinin oluşturulması aşamasında, Entegre Artırılmış Gerçeklik Sistemi (IVAS) projesi kapsamında HoloLens'lerin askeri versiyonları için son iki yıldır ABD ordusuyla çalışıyordu.