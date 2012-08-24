Microsoft 25 yıl sonra logosunu değiştirdi!

Yazılım devi Microsoft firması 25 yıldır değiştirmediği logosunu bugün yapılan Blog duyurusuyla yeniledi. Bu sene hemen hemen tüm ürünlerinde değişikliğe giden Microsoft firması, bu değişikliklere logosunuda ekledi.

Ekrem Aytaş'ın zaman.com.tr'de yer alan haberine göre: Bu sene neredeyse tüm ürünlerinin yeni versiyonlarını çıkartan ya da çıkartmaya hazırlanan Microsoft yeni logosunu ve logo tarzını tüm ürünlerine yansıtıyor olacağını yaptığı açıklamada duyurdu. Ayrıca açıklamada özellikle belirtilen bir diğer husus da, tüm ürünlerinde ve marka iletişiminde Segoe fontunu kullanan Microsoft'un yeni logosunda da bu fontu tercih etmiş olması.