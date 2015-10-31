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Bilim / Teknoloji

Microsoft 10'un indirme sayısı 120 milyonu geçti

Microsoft, 29 Temmuz'da yayınlanan Windows 10'un bugün itibariyle 120 milyonun üzerinde bilgisayara indirildiğini paylaştı

31 Ekim 2015 18:32

Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana geçen üç aylık zaman diliminde Windows 10'un 120 milyondan fazla masaüstü, laptop ve tablete yüklendiği bildiriliyor. Bu ayın başında düzenlenen Surface Pro 4 ve Surface Book tanıtım etkinliğinde 110 milyon seviyelerinde olan rakam 10 milyon daha artmış durumda.

120 milyon resmi bir rakam değil ancak Winbeta bunu şirket içi kaynaklardan aldığı haberlere dayandırıyor. Microsoft'un Windows 10 ile hedefi üç yıl içerisinde yeni işletim sistemini birkaç milyar cihaza taşıyabilmek. Şirketin Windows 10'u akıllı telefonlar, Xbox oyun konsulu ve Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) kavramını kapsayacak şekilde genişletmesi göz önüne alındığında bu sayı mantıklı gibi görünüyor.

Windows 10 için erken yorumlar genelde olumlu olsa da işletim sisteminin uzun vadede hala bazı kusurları olduğu söylenebilir. Microsoft, yeni işletim sistemi için Kasım ayında yayınlayacağı büyük güncellemeyle bunları gidermeyi planlıyor. Yenileme ile gelecek en büyük özelliğin ise mesajlaşma uygulaması Skype entegrasyonu olması bekleniyor. Bu hamle Microsoft'un Mesajlar ve FaceTime uygulamaları için OS X El Capitan'a cevabı olacak.

 

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