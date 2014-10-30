Microsft'tan akıllı bileklik: Microsoft Band

Microsoft'un dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte sürpriz bir ürün tanıtıldı. Son aylarda büyüme trendine giren giyilebilir teknoloji pazarına el atan Microsoft, akıllı bilekliği Microsoft Band'ı dünyaya tanıttı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 199 dolardan başlayan fiyatlarla satılan bu bileklikler hem iOS, hem Android ve hem de Windows Phone işletim sistemlerini kullanan telefonlarca destekleniyor. Akıllı bilekliği bir yaşam koçu olarak düşünen Microsoft, bu cihaz ile kullanıcıların kalp ritmini ölçmelerini sağlarken, diğer yandan da cihazın üzerinde yer alan 10 farklı sensör sayesinde daha gerçekçi ölçümler yapabilmeyi planlıyor.

Bu sensörlerden biri de UV sensörü... Bu sensör ile birlikte cihaz Güneş ışığını ölçerken, zararlı boyutlara ulaşan ultraviyole ışınlarını tespit ettiğinde kullanıcıyı uyarıyor ve kullanıcı bu uyarıyı aldığında Güneş ışığına maruz kalmaması gerektiğni anlıyor.

Microsoft'un sanal asistanı Cortana'yı da destekleyen cihazın bu özelliğini elbette sadece Windows'lu telefonlarda kullanabiliyorsunuz.