Microsft kod paylaşım sitesi GitHub'ı 7.5 milyar dolara alıyor

Deniz Tok / İstanbul, 5 Haziran (DHA) - Microscoft, geliştirici odaklı bir yeni girişim olan kod paylaşım sitesi GitHub’u 7.5 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

The Guardian\'ın haberine göre devralma işlemi, Microsoft CEO\'su Satya Nadella blog yazısında, \"28 milyondan fazla geliştirici çoktan GitHub ile iş birliği içinde ve neredeyse her ülkede 85 milyondan fazla kod havuzuna ev sahipliği yapıyor\" dedi ve şu konuların altını çizdi:

\"Büyük şirketlerden küçük start-up’lara kadar GitHub, geliştiricilerin öğrenebileceği, yazılım oluşturmak için birlikte çalışacağı, bir varış noktası haline gelmiştir. Burası Microscoft içinde bir varış noktası olacaktır. GitHub’da 2 milyondan fazla güncelleme yapan en aktif organizasyonuz. Bu nedenle bugünün duyurusu için çok heyecanlıyız.\"

Habere göre, geliştiricilerin büyük çoğunluğu siteyi ücretsiz olarak kullanabiliyorlar ve bu yüzden paylaştıkları ticaret kodunun herkese açık olması gerekiyor. Kullanıcılar özel hesaplar için ödeme yapabilirken, daha büyük şirketler GitHub platformunu kendi özel sunucularında barındırmak için daha fazla ödeme yapıyor. GitHub\'ın ücretli özellikleri, yılda yaklaşık 200 milyon dolar gelir getiriyor.

Microscoft satın almanın ardından, GitHub’un bağımsız olarak çalışmaya devam edeceğini ve açık bir platform olarak kalacağını açıkladı. Açıklamaya göre, şirketin projelere yönelik kullanmayı tercih ettikleri proglamlama dillerini, araçlarını ve işletim sistemlerini kullanmaya devam edecekler ve kodlarını herhangi bir işletim sistemine ve herhangi bir cihaza yayabilecekler.

Stratechery’den analist Ben Thompson, \"Şirketin teklifi Microscoft’un diğer işletmeleri için de güzel bir şekilde kullanılacaktır. Ama… Microsoft için gerçek kazanç girişimin gelirinde artan para değil, geliştiricilerin kalpleri ve zihinleri kazanmaktır\" diye yazdı:

\"Başka bir deyişle, şüphe edenler Microsoft\'un kendi platformlarını gereksiz yere kullanmasından endişelenmemelidir; aksine, şüphe edenler diğer potansiyel satın alanlardan daha fazla heyecanlanmalıdır; çünkü, GitHub’ı bu kadar eşsiz yapan Microsoft’un bireyleri ve topluluğu zorlamasıdır.\"

GitHub’ın aynı anda her yerde bulunması bazı alışılmadık kullanımlara yol açtı. Çin’in web sansürcüleri tarafından engellenen bilgileri yaymak için çalışan bir aktivist kampanya olan GreatFire, GitHub’ı dağıtım platformu olarak kullanıyor ve Çin’in iç teknoloji endüstirisine ciddi bir şekilde hasar vermeden bulguların engellenmemesini sağlıyor.

Hükümet bunu 2013 yılında denedi fakat 5 yıl sonra Çinli kodlayıcılardan kaynaklanan bir protestonun ardından yasağı kaldırdı.

The Guardian\'ın haberene göre, son yıllarda, GitHub’ın popüler bir platform olması işletme içindeki bazı sorunları gizledi. Neredeyse bir yıldır yönetici olmadan şirket gelirleri milyonlarca net kayıp harcamaları tarafından geride bırakıldı. Anlaşmanın bir parçası olarak 2016 yılında Microsoft tarafından satın alınan bir yazılım firması olan Xamarin eski Genel Müdürü Nat Friedman, yönetici olarak şirketin başına geçti.