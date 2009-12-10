Mickey Rourke'un Rus gelini!

Mickey Rourke Nisan ayında Elena Kuletskaya ile evlenecek.

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"Güreşçi" filmiyle eski parlak günlerine dönen 57 yaşındaki Mickey Rourke'un etrafından da güzel kızlar eksik olmuyor. Rourke, son birkaç haftadır 24 yaşındaki Rus manken Elena Kuletskaya ile birlikte görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Londra'daki Kraliyet Operası'nda Kuletskaya ile görüntülenen Rourke'un, önümüzdeki Nisan ayında güzel model ile evlenmeyi planladığı ve Kremlin usulü bir düğün yapmak istediği konuşuluyor. Dima Blan adlı Rus şarkıcı sevgilisini Rourke için terk eden Elena Kuletskaya, yakında Iron Man II ile beyazperdede olacak.