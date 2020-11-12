Mickey Mouse, Donald Duck ve Bugs Bunny mahkemeye çağrıldı

İngiltere’de bir mahkemenin çevrimiçi davalı listesine eklenen çizgi film karakterleri mahkemeye çağrıldı.

NTV'nin haberine göre; aralarında Mickey Mouse, Donald Duck, Bugs Bunny gibi birçok ünlü çizgi film karakteri İngiltere’nin Stoke-on-Trent şehrinde davalı olarak mahkemeye çağırıldı. Mahkemenin bu hatası ise Leisha Bond adında bir avukat tarafından fark edildi.

Hatayla ilgili olarak Bond, kişisel sosyal medya hesabından "Birisinin işte son günü mü?" sorusuyla çizgi film karakterlerinin isimlerinin sıralı olduğu listeleri paylaştı.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada ise çizgi film karakterlerinin isimlerinin yeni bir dava yönetim sisteminin testi amacıyla yazıldığı belirtildi.

Mahkeme sözcüsünün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaşanan hata nedeniyle özür dileriz. Listeler yayımlanmadan önce isimler kaldırılmış olmalıydı" dedi.