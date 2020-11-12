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Yaşam

Mickey Mouse, Donald Duck ve Bugs Bunny mahkemeye çağrıldı

12 Kasım 2020 20:30

İngiltere’de bir mahkemenin çevrimiçi davalı listesine eklenen çizgi film karakterleri mahkemeye çağrıldı.

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Mickey Mousedonald duckbugs bunny
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