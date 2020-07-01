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Spor

Mick Schumacher: Yarışmaya ilk başladığımda babamın soyadını kullanmadım

01 Temmuz 2020 14:18

Formula 2 pilotu Mick Schumacher, ilk yarışmaya başladığında "tanınmamak" için annesinin soyadını kullandığını söyledi.

7 dünya şampiyonluğuyla Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu olan Michael Schumacher'in oğlu olan Mick, Under Armour için kaleme aldığı yazıda, go-kart yarışlarına katılmaya başladığında "babasının oğlu" diye anılmamak için "Mick Betsch" adıyla yarıştığını yazdı.

Schumacher, artık soyadı nedeniyle bir baskı hissetmediğini ifade etti.

Yazısında babasının kendisine verdiği bir öğütten de bahseden Mick, şöyle yazdı:

"İnsanlar babamın magazinsel ve 'ünlü' taraflarını görürlerdi. Bunu anlıyorum. Ben doğduktan sonra 5 yıl üst üste Formula 1 şampiyonu oldu. Bu inanılmaz değil mi? Ancak ben babama asla sadece "dünyanın en iyi pilotu" diye bakmadım. Her şeyden önce o benim babamdı. Bana öğrettikleri hep kulağıma küpe olmuştur. Bana verdiği derslerden biri, hep istikrarlı olmamdı, ne çok alçakta, ne çok yüksekte"

Schumacher'in gelecek yıllarda F1'de yarışması bekleniyor.

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