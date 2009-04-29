Mick Jagger'ın kızı Jade Jagger Türkiye'ye geliyor

Devrialem.biz'in önderliğinde gerçekleşecek partilerin ilki, Jade Jagger'ın Ibiza'daki ev partisiyle başlamıştı. Sonrasında 5 bin kişilik dans partilerine dönüşen etkinliklerde, house, techno ve elektronik müziğin müdavimlerinin bir araya gelmesi sağlandı. Fatboy Slim, 2manyDJs, Tayo, Mylo, Skin, Duran Duran ve Lottie gibi isimler, Jezebel ile partilerde sahne alan dünyaca ünlü isimlerden sadece bazıları