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Mick Jagger'ın kızı Jade Jagger Türkiye'ye geliyor

Jade Jagger Taksim Hall'da yapılacak olan parti için ülkemize geliyor

29 Nisan 2009 03:00

Dünya jet sosyetesinin müdavimi olduğu Jezebel parti Mick Jagger'in kızı Jade Jagger'ın ev sahipliğiyle 7 Mayıs perşembe gecesi Taksim'deki The Hall' da yapılacak  

Jade Jagger fotoğrafları - FOTOGALERİ

Devrialem.biz'in önderliğinde gerçekleşecek partilerin ilki, Jade Jagger'ın Ibiza'daki ev partisiyle başlamıştı. Sonrasında 5 bin kişilik dans partilerine dönüşen etkinliklerde, house, techno ve elektronik müziğin müdavimlerinin bir araya gelmesi sağlandı. Fatboy Slim, 2manyDJs, Tayo, Mylo, Skin, Duran Duran ve Lottie gibi isimler, Jezebel ile partilerde sahne alan dünyaca ünlü isimlerden sadece bazıları

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