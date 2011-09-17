Mick Jagger 'Rolling Stones' kutlamalarına katılmayacak

T24 - İngiliz rock müzisyeni The Rolling Stones'un kurucu üyesi Mick Jagger, uzun zamandır arasının bozuk olduğu Keith Richards'ı yıldönümlerinde istemiyor.

Jagger, gelecek sene Rolling Stones’un 50. yılı için bir plaket kabul edebileceklerini, ama grubun efsanevi gitaristi Keith Richards’ın bu kutlamaya kesinlikle gelemeyeceğini söyledi.



İkili, Richards otobiyografisinde Jagger’la dalga geçip onun için “dayanılması zor bir adam” diye tanımladığından beri kavgalı. Bu arada grubun 1978 tarihli albümleri ‘Some Girls’ün, Helmut Newton imzalı daha önceden görülmemiş fotoğraflarla basılacağı açıklandı. Grup sahneye ilk kez 1962 yılında Londra’daki Marquee’s Club’da çıkmıştı.

