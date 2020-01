Mick Jagger 70 yaşında!

Jürgen Brendel/Çelik Akpınar

Deutsche Welle Türkçe



Babalar, çocuklar ve torunlar… Üç kuşak onlardan, o Rock grubundan etkilendi ve etkilenmeye da hâlâ devam ediyor… Kimden? Elbette ki Rolling Stones'dan… Stones deyince de akla ilk önce grubun karizmatik solisti, sahnenin ön saftaki yıldızı Mick Jagger gelir… Grup yarım yüzyılı aşkın bir süredir sahnelerde ve gönüllerde… Dudakları kapaklara, tişörtlere simge olarak geçen ve grupla özdeşleşen Mick Jagger -inanılmaz gibi gelse de- 70. doğum gününü kutluyor…

Rolling Stones: Yaramaz çocuklar

Rolling Stones’un ilk liste başı parçası 1964’de çıkarttığı “It’s all over now” adlı parçaydı. Ama grubun asıl kariyeri Mick Jagger’in Brian Jones ve Bill Wyman ile tanışmasıyla başlar. Onları bir benzin istasyonunun duvarına çiş yaparken yakalamıştır. Bu olay, grubun “kötü çocuklar” imajını betonlaştırır ve Mick Jagger ile Rolling Stones’un asi kişiliklerinin kanıtı olarak da bu olay gösterilir.

İlk hit parçanın ardından gelen “I can get no, Satisfaction” adlı parça ile grup dünya çapında kendini tanıtır. Bu parça bir neslin marşı haline gelir… Bir ara iktisat öğrenimi de görmüş olan Mick Jagger’in iki önemli yeteneği vardır: Hem soğukkanlı bir hesap-kitap adamıdır, hem de gittikleri her yerde olay çıkartan bir Rock grubunun karizmatik solisti. “Yaramaz çocuklar” imajı da aslında bilinçli bir seçimdir, çünkü “uslu çocuklar” rolünü kapmış olan başka bir grup vardır zaten: The Beatles…

'Asi değildik, delikanlı orkestrasıydık'

Delicesine taşkınlık yapmanın acaba ne kadarı gösterişti? 70 yaşına basan ve gençlik dönemlerinde adı birçok skandala karışan Mick Jagger:“Abartmayalım, biz asi falan değildik, sadece bir delikanlı orkestrasıydık o kadar” diye yanıt veriyor…

Besteler Mick Jagger ve Keith Richard ikilisinden

Bu delikanlı grubunun sonu, uyuşturucu kullanan Jagger’in arkadaşı ve grubun solo gitaristi Brian Jones trajik ölümüyle 1969'da geldi. Bir süre ara verdikten sonra Mick Jagger ile Keith Richards’ın yolları kesişti. Mick Jagger 26 Temmuz 1943’te Dartfort’ta doğmuştu. Keith de Darfort'ludur. İkisinin Dartfort'dan Londra'ya üniversite yolculukları sırasında tanıştıkları rivayet edilir. Mick Jagger ve daha sonra grubun solo gitaristi ve aynı zamanda bestecisi olan Keith Richard, bugüne kadar Rolling Stones'un en ünlü bestelerine damgalarını basmışlardır. Tıpkı Beatles’daki John Lennon ile Paul McCartney ikilisi gibi…

7 çocuğu, 2 torunu var

Mick Jagger’in özel yaşamı da grubu kadar hareketlidir. 1970'lerde evlenme ya da çocuk sahibi olma gibi planları olmadığını söyler. Zaten bu, asi imajına da biraz ters düşmektedir. Bir yıl sonra Bianca Perez Morena ile evlenir. 1970’te bir de Karis adında evlilik dışı bir kızı doğmuştur. İkinci evliliğini 1990’da Jerry Hall ile yapar ve bu evliliği 1999’a kadar sürer. Şu andaki hayat arkadaşı ise modacı L’Wren Scott’tur. Jagger’in toplam 7 çocuğu, iki de torunu var. Ama Mick Jagger'in büyük ailesine ayıracak zaman bulamıyor. Hiç yaşlanmayacak gibi görünen 70'lik Rock'çu dede Rolling Stones ile çalışmadığı zamanlar düetler yaparak, bazen de yabancı gruplara eşlik ederek solo kariyerini sürdürdü… Örneğin 1985’te David Bowie ile birlikte…

'Emekliliğe daha çok zaman var'

Mick Jagger sinema oyunculuğu da yaptı. Birkaç filmde rol aldı. Michael Philip Jagger'e 2003 yılında İngiltere Prensi Charles tarafından şövalyelik unvanı verildi. Rolling Stones'un müzik hikâyesi ise hiç bitecekmiş gibi görünmüyor. 2013'te grup yine turneye çıktı… Asiler olarak değil, birinci sınıf Rockçular olarak… Konser biletleri 250 ile 2000 euro arasında satılıyor. İşte o noktada yine iş adamı, Sir Mick sahneye çıkıyor. 70 yaşında da para kazanılabileceğini söylüyor. Yol arkadaşı Keith Richards ise ardından hemen yapıştırıveriyor: “Eğlenceli bir iş yaparken, bundan niye vazgeçeceksin ki? Emekliliğe daha çok zaman var!”

Nice yıllara Sir Mick!

Rolling Stones'un üç nesli etkileyen karizmatik solisti Mick Jagger, 70 yaşına girerken, emekli olmaya hiç niyeti olmadığını herkesi şaşırtan enerjik hali ve sahne performanslarıyla da belli ediyor… Mick Jagger’in doğum gününü biz de “Let’s work” adlı parçası ile kutluyoruz… Nice yıllara Sir Mick!