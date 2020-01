Mick Jagger 4 bin kişiyle birlikte oldu mu?

Fransa'da yarın piyasaya çıkacak "Mick, Sex and Rock&Roll" adlı kitapta dünyaca ünlü The Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger'ın cinsel yaşamı hakkında çarpıcı ayrıntılara yer veriliyor.



Kitapta The Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger, biseksüel ve seks bağımlısı olarak tanıtılıp, beraber olduğu erkek ve kadın sayısının 4 bini aştığı iddia ediliyor. Jagger'ın beraber olduğu isimler arasında Eric Clapton, David Bowie, Rudolph Nureyev, Carla Bruni, Jackie Onassis, Uma Thurman ve Angelina Jolie gibi isimler var.

ntvmsnbc'den Kayhan Karaca'nın haberine göre; kitap, daha önce Lady Diana, Madonna, Michael Jackson ile Clinton ve Obama aileleri hakkında hazırladığı araştırma kitaplarıyla tanınan Amerikalı gazeteci Christopher Andersen imzalı. The Rolling Stones grubunu 1962 yılında kuran ve bugün 68 yaşında olan Jagger kitapta gerçek bir "Don Juan" olarak tasvir ediliyor.



İlk cinsel deneyim bir erkekle



Jagger'ın ilk cinsel deneyimini İngiltere'de lisedeki erkek arkadaşlarıyla yaşadığı, bu durumu daha sonradan arkadaşlarına "İngiliz okullarında yaygın bir olay" olarak aktardığı not ediliyor.

Kitaba göre Jagger bir kadınla ilk ilişkisini ise lise çağında İngiltere'nin Dartford kentinde cep harçlığı için hasta bakıcı olarak çalışırken bir İtalyan hemşireyle yaşadı. Özellikle 1960'lı yıllarda biseksüel yönelimiyle ün yaptı. Dostları bu çerçevede Jagger'ın kendisi gibi müzik dünyasından olan Eric Clapton ve David Bowie ile kısa dönem beraberlik yaşadığını anlatıyor. Jagger'in beraber olduğu erkekler arasında ünlü şair Allen Ginsberg ve 1993'te Paris'te AIDS'ten ölen ünlü dansçı Rudolf Nureyev de var.



Carla Bruni'yle aşk yaşadı



Biyografide, Jagger'ın dünyaca meşhur kadınlarla dillere destan ilişkiler yaşadığı da anlatılıyor. Bunların başında bugün eski Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile evli olan Carla Bruni geliyor. Kitapta Jagger'ın 48 yaşındayken o dönem 23 yaşında olan Bruni ile beraber olmaya başladığı ve ilişkinin 8 yıl sürdüğü aktarılıyor. Çiftin ilişkisinin Jagger'ın dört çocuğunun annesi Jerry Hall tarafından keşfedildiği ve Hall ile Bruni'nin bu nedenle Paris'te lüks bir otelin lobisinde birbirlerine girdikleri belirtiliyor.



Uma Thutman'la birlikteydi



Jagger, daha önce eski ABD Başkanı John F. Kennedy ve milyarder armatör Aristot Onassis'in eşi Jackie Onassis'le de beraber olmuş. 1996 yılında ise kendisinden 27 yaş küçük aktris Uma Thurman ile beraberliğini Los Angeles'ta paparazzilerden gizleyememiş. Kitabın bu bölümünde Jagger'ın kendisini Thurman ile Los Angelas'ta bir restoranda öpüşürken fotoğraflayan paparazziyi korumalarına dövdürdüğü, ancak kendisinden davacı olan paparazziye şikayetini geri çekmesi için 350 bin dolar ödemeyi kabullendiği kaydediliyor.

Kitapta, Jagger'ın, bir diğer Hollywood yıldızı Angelina Jolie'yi de uzun süre peşinden koştuktan sonra 1997 yılında The Rolling Stones'un "Anybody Seen My Baby" adlı klibinin çekimi sırasında "tavladığı" anlatılıyor.

Kitapta, Jagger'ın İngiltere kraliçesinin kız kardeşi prenses Margaret ve kısa süsre önce ölen şarkıcı Amy Winehouse ile ilişki kurduğuna da değinilmekte.