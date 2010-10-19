-MICIR YIĞININDA BULUNAN ÇOCUKLAR HAVASIZLIKTAN ÖLMÜŞ DİYARBAKIR (A.A) - 19.10.2010 - Diyarbakır'da mıcır yığınında bulunan 2 çocuk cesedinin Orhan İşik ve Şeyhmus Demirkır'a ait olduğu tespit edildi. Otopsi sonucunda her 2 çocuğunda havasızlık nedeniyle boğulduğu belirlendi. Pirinçlik mevkisinde bir kamyonun boşaltığı mıcırda 2 çocuk cesedinin çıkması üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda cesetlerin Diyarbakır Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencisi Orhan İşik (13) ile Atatürk Lisesi 1. sınıf öğrencisi Şeyhmus Demirkır'a (15) ait olduğu ortaya çıktı. Yakınları morgda cesetleri teşhis ederken, çocukların 14 Ekim 2010 gününden bu yana kayıp olduğu, ancak ailelerinin polise kayıp başvurusunun bulunmadığı kaydedildi. Diyarbakır Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucunda cesetler üzerinde görünür şekilde darp, cebir, kesici, delici ve ateşli silah yarası tespit edilmezken, çocukların havasızlık sonucu boğulduğu belirlendi. İçinde bulundukları kamyonda başlarının kapüşonlu olması ve üzerlerinde kamyona ait brandanın bulunması nedeniyle çocukların kamyonda uyudukları sırada üzerlerine mıcır boşaltılması nedeniyle havasızlık sonucu boğuldukları tahmin ediliyor. Elazığ'dan dün saat 10.30 sıralarında özel bir şirkete kum taşıyan kamyonun Pirinçlik mevkisinde, taşıdığı mıcırı boşaltmasından ardından görevliler kepçeyle mıcırı kaldırmak isterken, brandaya sarılı 2 çocuk cesedi bulmuştu.