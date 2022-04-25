Michy Batshuayi, gol krallığına gözünü dikti

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Michy Batshuayi, gözünü gol krallığına dikti.

Kara Kartal’ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, özellikle sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu etkili futbol sonrasında gol krallığı yarışında önemli bir pozisyona gelmişti. Alanya mücadelesinde attığı 2 golle iddiasını artıran tecrübeli futbolcu, Giresunspor karşılaşmasını boş geçse de açığı bu akşam kapatmak istiyor.

Takım çalışmalarında ortaya koyduğu futbolla formunu iyice artıran Batshuayi, sezon sonunda bonservisinin bulunduğu İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’ye Süper Lig ’in gol kralı olarak dönmek istiyor. Şu anda 14 golü bulunan Batshuayi, bu akşam Kasımpaşa’ya atacağı gollerle hem takımına 3 puanı getirmeyi hem de krallıktaki iddiasını artırmayı amaçlıyor.