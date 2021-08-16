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Spor

Michy Batshuayi'den Beşiktaş taraftarına mesaj

"Beşiktaş'ın bana iyi geleceğine inanıyorum"

16 Ağustos 2021 16:10

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi. Marsilya'da birlikte forma giydiği Georges-Kevin N'Koudou ile Rizespor maçından sonra görüşen Batshuayi, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye şaşırdığını söyledi.

Beşiktaş'ın Chelsea'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Michy Batshuayi taraftarların büyük ilgisinden memnun.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Belçikalı yıldızın işlemleri bugün tamamlanacak ve çarşamba günü İstanbul'da olacak. Haberde Chelsea'nin son anda sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kaldırdığı ve futbolcuyu 3 milyon euro'ya 1 yıllığına kiraladığı belirtildi. Batshuayi'nin Gaziantep FK maçında kadroda olması bekleniyor.

Marsilya'da birlikte forma giydiği Georges-Kevin N'Koudou ile Rizespor maçından sonra görüşen Batshuayi, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye şaşırdığını söyledi.

Batshuayi, "Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Sosyal medyadan hiç durmadan mesaj attılar. 1.5 milyon mesajı görmek beni çok şaşırttı. Seninle tekrar buluşmak güzel olacak. Performansımı yükseltip yeniden doğmak istiyorum. Beşiktaş'ın bana iyi geleceğine inanıyorum" dedi.

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