Michigan'da doğum öncesi partisinde top ateşlendi: 1 ölü

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ABD'nin Michigan eyaletinde bir adam, arkadaşlarının yeni doğacak bebekleri için düzenlediği bir partideki topun patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Michigan Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre arka bahçede doğacak bebek için top ateşlendi. Ateşlenen toptan bir şarapnel parçası 26 yaşındaki Evan Thomas Silva'ya isabet etti.

Polis açıklanmasına göre ev sahibinin ateşlemesiyle top patladı ve etrafa metal şarapneller sıçradı. Bölgede üç araç ve bir evin garajı da hasar gördü.

Silva olaydan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Polis, topun içinde ateşlenecek bir şey olmadığını söyledi, ancak tahminlerine göre koyulan barutun topun patlamasına sebep olduğunu ifade etti.