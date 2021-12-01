Michigan'da bir öğrenci, lisesinde okul arkadaşlarına ateş açtı: 3 ölü, 8 yaralı

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ABD'nin Michigan eyaletinde 15 yaşında bir öğrenci salı günü okulda sınıf arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda 3 öğrencinin öldüğü ve 8'inin yaralandığı ifade edildi.

Oakland Bölgesi Şerif Yardımcısı Mike McCabe, öldürülenlerin 16 yaşında bir erkek ve 14 ile 17 yaşlarında iki kız öğrenci olduğunu açıkladı. Salı akşamı yaralanan öğrencilerden 2'sinin hala ameliyatta olduğu belirtilirken 6'sının durumunun stabil olduğu açıklandı.

15 yaşındaki bir Oxford Lisesi ikinci sınıf öğrencisi olayla ilgili olarak tutuklandı ve üzerinde bulunan silaha el konuldu.

McCabe, saldırının gerekçesini henüz bilmediklerini ifade etti. Şerif yardımcısı, saldırının arkasındaki gerekçeyi bulmak için şüphelinin sosyal medya paylaşımlarının da inceleneceğini bildirdi. McCabe, aynı zamanda şüphelinin annesinin oğlunu ziyaret edip, ona "konuşmamasını" söylediğini aktardı.

Şerifin ofisinden yapılan açıklamada şüphelinin tutuklamaya direnmediği ifade edildi.

Saldırının meydana geldiği Detroit'in 50 kilometre dışında bulunan Oxford kasabasında yaklaşık 22 bin kişi yaşıyor. Saldırının ardından aralarında FBI sorumlusu da olan 100 polis memuru ve 60 ambulans okula gitti.