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Dünya

Michelle Obama'ya 'maymunlar cehenneminden gelmiş gibi' diyen spiker işinden oldu

Fist Lady Michelle Obama için yaptığı yorum ödüllü moda yorumcusu Rodner Figueroa'yı işinden etti

14 Mart 2015 16:24

ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama için canlı yayında ‘Maymunlar Chennemi’nden gelmiş gibi görünüyor’ yorumu yapan Venezüellalı spiker işinden kovuldu.

Amerika’nın güney bölgesinde İspanyolca yayın yapan Univision kanalının ödüllü moda yorumcusu Rodner Figueroa, canlı yayında First Lady Michelle Obama için ‘Obama Maymunlar Cehennemi’nden gelmiş gibi görünüyor’ yorumu yapmıştı. İzlenme rekorları kıran El Gordo y La Flaca adlı programında “Figueroa’nın bu gafı üzerine Univision kanalı 17 yıllık çalışanını kovduğunu açıkladı.

Programın hemen ardından özür dileyen spikerin geri adımı da işe yaramadı, kanal ırkçılık yaptığını söylediği spikeriyle ilgili ‘ Figueroa’nın kanalımızın değer ve görüşleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen haberini kınıyoruz.

Bunun sonucu olarak Bay Figueroa’nın işine son veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Bu hafta Michelle Obama’ya maymun benzetmesi yapan tek mecra Univision kanalı olmadı. Obama çiftinin geçen pazartesi günü yaptıkları Belçika ziyareti sırasında, ülkenin sıra dışı çıkışlarıyla bilinen gazetesi De Morgen de çifti açıkça maymun gibi gösteren bir fotoğraf kullandı.

 

Irkçılık suçlaması

 

Ülkede büyük yankı uyandıran ve eleştirilerin hedefi olan ‘Maymun Obama’lar fotoğrafıyla ilgili Bayatlamış ırkçı bir saçmalık” yorumları yapılmasına rağmen gazete geri adım atmadı.

 

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