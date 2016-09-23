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BBC Türkçe

Michelle Obama'nın pasaport bilgileri internete sızdı

Michelle Obama'nın pasaportunun görüntüsünün bir Beyaz Saray çalışanının e-posta hesabının kırılmasıyla çalındığı düşünülüyor.

23 Eylül 2016 19:51

Beyaz Saray, Michelle Obama'nın pasaportunun görüntüsünün bir çalışanının e-posta hesabının kırılmasıyla çalındığını düşünüyor.

Sözcü, pasaportun taranmış sayfalarının bir Beyaz Saray çalışanının Gmail hesabından alınmış gibi göründüğünü söyledi.

İnternette Michelle Obama'nın pasaport görüntülerinin yanısıra bazı Beyaz Saray çalışanlarının seyahatleriyle ilgili detaylar, sosyal güvenlik sicil numaraları, doğum tarihleri gibi bazı gizli bilgiler de yayınlandı.

Beyaz Saray henüz yayınlanan belgelerin otantik olup olmadığını henüz kontrol etmediğini söylüyor.

Geçen hafta eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın hesabını kırarak özel postalarını yayınlayan internet korsanı DCLeaks.com grubu, bu olayın da sorumluluğunu üstlendi.

ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch olayla ilgili inceleme başlattıklarını söylerken Beyaz Saray basın sözcüsü Josh Earnest bu sızıntıyı "hepimize uykudan uyanma alarmı" diye niteledi.

Earnest korsanlar tarafından hedeflenen Beyaz Saray çalışanının kadrolu bir eleman değil, geçici kontratla çalışan bir kişi olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Bu noktada bu bilgilerin sızmasıyla sonuçlanan siber ihlalden kimin ya da kimlerin sorumlu olduğunu söyleyebilecek bir sonuca varmış değiliz."

Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) bilgisayarlarına sızıp

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