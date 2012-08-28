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Dünya

Michelle Obama'lı kapağa 'ırkçılık' tepkisi

'Portrait d'une négresse' adlı tablo Fransa'da 18. yüzyılın sonlarında köleliğin kaldırılmasıyla bir özgürlük simgesi haline geldi

28 Ağustos 2012 17:01

İspanyol dergisinin ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle’in yüzünün tek göğsü açılmış bir köle portresinde resmedildiği kapağı “ırkçılık” tartışması yarattı.

First Lady Michelle Obama’nın yüzünü photoshop yardımıyla tek göğsü açık köle bir kadının portresine yerleştiren ve imajı son sayısının kapağında kullanan İspanyol dergisi “Magazine de Fuera de Serie” “ırkçılık” tartışması başlattı.

1800 yılında Fransız ressam Marie-Guillemine Benoist’in resmettiği tablo Fransa’da köleliğin kalkmasının ardından Louvre Müzesi’nde sergilendi.

Derginin kapağını görenler siyah ve kadın haklarının sembolü olan portrenin taşıdığı simgesel anlamı geri plana atarak yapılan işin “ırkçılık” olduğu yönündeki yorumlarını çeşitli internet sitelerinde yayınladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre kapağıyla tepki çeken dergide yer alan Michelle Obama ile ilgili makalede, “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” sözünden yola çıkılarak First Lady’e övgüler yağdırılıyor.

Konuyla ilgili yorumlara yer veren Clutch dergisine göre Obama'nın photoshop kullanılarak yaratılan imajı, dergideki Prenses Diana, Abraham Lincoln gibi diğer isimlerde de farklı biçimlerde uygulandı. (ntvmsnbc)

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michelle obamaırkçılıkköleBarack ObamaMarie Guillemine BenoistLouvre MüzesiMagazine de Fuera de Serie

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