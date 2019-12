Michelle Obama yemin töreninde ne giyecek?

Michelle Obama’nın seçim günü giydiği Narciso Rodriguez elbise ülkeyi beğeni konusunda ikiye bölmüşken, First Lady’nin törende giyeceği kıyafet ister istemez tartışma konusu olacaktır.WWD adlı yayının tasarımcılardan istediği eskizlerde Michelle Obama için yemin töreninde giymek üzere çizilmiş 40 kıyafet var.Michelle Obama’nın, Karl Lagerfeld (Chanel), Badgley Mischka, Betsey Johnson, Carolina Herrera, Chado Ralph Rucci, Christian Lacroix, Diane von Furstenberg, Isaac Mizrahi, Koi Suwannagate, Marc Jacobs, Michael Kors, Monique Lhuillier, Oscar de la Renta, Peter Som, Rachel Roy, Rodarte, Tracy Reese, Tuleh, Zac Posen ve Zero + Maria Cornejo arasından kimin tasarımını seçeceği merak konusu.Şimdiye kadar lüks ve gösterişli kıyafetlerle görülmeyen First Lady, bu yönüyle Jackie O’dan ayrılıyor. Halka yakın duruşu olan, sokak markalarından da alışveriş yapan Obama, ayrıca çağdaş ve modern çizgisiyle şimdiden birçok kişiye ilham vermiş durumda.Bu önemli ve tarihe geçecek gecede modayla bezeli çağımızda Michelle Obama ne giyerse giysin, kıyafeti en az yemin töreni kadar konuşulacaktır.