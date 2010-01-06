Michelle Obama PETA reklamlarında!

T24 - Hayvan hakları savunucusu PETA örgütü, kürk karşıtı reklam kampanyasında ABD'nin First Lady'si Michelle Obama'ya yer verdi.



PETA Başkanı İngrid Newkirk, reklam için Michelle Obama'nın iznini istemediklerini, çünkü First Lady'nin bu türden bir talebi onaylayamayacağını bildiklerini belirtti.



PETA'nın, Michelle Obama'yı, Beyaz Saray'ın, Bayan Obama'nın kürk giymediğini teyit etmesi doğrultusunda Washington'daki reklamlarına dahil ettiği kaydedildi.



Bayan Obama metro istasyonları, dergiler ve PETA'nın internet sitesinde yer alan reklamlarda Oprah Winfrey, Carrie Underwood ve Tyra Banks gibi ünlülerle birlikte boy gösteriyor.

