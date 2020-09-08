Michelle Obama: Barack'ı camdan aşağı atmak istediğim günler oldu

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ABD'nin eski 'first lady'si Michelle Obama, evliliklerinde eski Başkan Barack Obama'yı "camdan aşağı itmek istediği günler olduğunu" ifade etti ve evliliğe bir basketbol takımı seçiyormuş gibi yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Spotify'da yayınlanan podcastinde özellikle çocukları olan genç çiftlerin stres ve yorgunluğunda etkisiyle pes edip ilişkilerini bitirdiklerini söyledi. "Bazen birbirinizi hiç çekemeyeceğiniz zamanlar olacak. Kimi zaman uzun süre böyle gidecek" diyen Obama, "Barack'ı camdan aşağı itmek istediğim zamanlar oldu. Bunu söylüyorum çünkü bazen çok yoğun duygular hissedeceğinizi bilmenizi istiyorum. Ancak bu ilişkinizi bitirmeniz gerektiği anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Eski first lady, insanların evleneceği kişiyi "basketbol takımı seçer gibi seçmesi" durumunda daha iyi evlilikler yaşanacağına inandığını söyledi. Obama bu örneğini açarken, "Çünkü takımınızın çok güçlü olmasını, kazanabilecek durumda olmasını istersiniz. Evlilik bir takım oyunuysa eşinizin bir kazanan, bir LeBron James olmasını istersiniz" ifadelerini kullandı.