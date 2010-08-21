Michale Kazım'ın babası Midyat'ta ortaya çıktı

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Babasını arıyor



Almanya'nın Ibbenbüren kentinde yaşayan Michael Kazım Gronemann, hayatında hiç görmediği babasını bulmak girişimlerde bulundu. Babasının Mardinli Kasım Diri annesinin de Sırp asıllı Ankica Dimoviç olduğunu belirten Michael Kazım Gronemann, Türk makamlarında yardım istemesi gazetelerde haber olunca, Mardin'de yaşayan Kasım Diri, Gronemann'ın babası olduğunu söyledi. Gronemann'ın oğlu olduğunu ve hastane doğum kayıtlarıyla belgelediğini belirten Diri, 7 aylıkken ayrılmak zorunda kaldığı oğluna yeniden kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini anlattı.



7 aylıkken cezaevine girdim

Midyat'ta seyyar tezgahta dönercilik yapan ve Türkçe bilmeyen Kasım Diri, Kürtçe olarak, Almanya'ya gitmesiyle birlikte başından geçenleri anlattı. 1979 yılında turist olarak Almanya'ya gittiğini ve döner satan bir lokantada çalışmaya başladığını söyleyen Kasım Diri, çalıştığı işyerinde tanıştığı Yugoslavya asıllı Ankica Dimovic ile 1985 yılında birlikte yaşamaya başladığını belirtti. Dimovic'den 1991 yılında Kazım ismini verdiği bir oğlu dünyaya geldiğini ifade eden Diri, "Kız arkadaşım duldu ve birkaç çocuğu vardı.





Arkadaşım bu çocuğum dünyaya gelince ona bakmak istemedi. Annesi çocuğa bakmak istemediğinden çocuk bakım evine vermek istiyordu. Bende bu durumu kabul etmedim ve çocuğumu yanıma almak istedim. Daha sonra işlediğim cinayet yüzünden cezaevine girdim. 11 yıl cezaevinde kaldım. Bu sürede çocuğum benden alındı çocuk bakım evine verildi. Ben çocuğumuzun bakım evine verilmesini istemiyordum ama yapabileceğimde başka da bir şey yoktu. 18 yaşına gelmeyinceye kadar çocuğu alamayacağım söylendi. Ben cezaevinde iken fotoğrafları geliyordu bana"



1991 yılında işlediği cinayet yüzünden 11 yıl cezaevinde kaldığını anlatan Kasım Diri, 2002 yılında cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edildiğini ve Midyat'a geldiğini söyledi. İlçede Nurcan Keleş ile hayatını birleştiren Diri'nin bu evlilikten Sarenur (7), Mehmet (6), Busenur (4) ve Muhammed Bekir (3) isminde dört çocuğu oldu.



Sanki çocuğum yeniden dünyaya geldi

Midyatlı Kasım Diri, Michael Kazım Gronemann, kendi oğlu olduğunu 21 Mart 1991 tarihinde dünyaya geldiğini ve hastane kayıtlarıyla 7 aylıkken çekilmiş fotoğrafını hala yanında olduğunu belirtti.

Oğlunun Nevruz bayramında dünyaya geldiğini ve bu yüzden Nevruz adını vermek istediğini ancak babasının karşı çıktığını anlatan Diri, ancak daha sonra kendi ismimi verdiğini kaydetti.



Kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum

Diri, eşi ve çocuklarının da oğlunun ortaya çıkmasına çok sevindiğini belirterek, çocuklarının ağabeylerini ne zaman göreceklerini kendisine sorduğunu söyledi. Oğluna kavuşup sarılacağı günü sabırsızla beklediğini ifade eden Diri, şöyle dedi:



"Sanki çocuğum yeniden dünyaya geldi. Yani o kadar sevindim. Yıllardır çocuğumu düşüne düşüne saçım döküldü ve beyazladı. Bugüne kadar gülmedim ama şimdi içim bayram ediyor, gözlerim gülüyor. Almanya'dan sınır dışı edildiğimden dolayı benim elim kolum bağlıydı. Ne yapacağımı, çocuğuma nasıl ulaşacağımı bilemiyordum ama şimdi çocuğum beni araştırdı ve bulmak için uğraşıyor, mutluyum. Yani şunu söyleyeyim, yürüyerek dahi imkanım olsa gider ve çocuğumu bulmak için her yolu denerdim ama bütün yolları kapatıp ünümü kesmişlerdi. Çaresiz bir şekilde bekliyordum. Şuan delikanlı yakışıklı bir genç olmuş. 18 yıl sonra da olsa çocuğuma sımsıkı sarılmak istiyorum"



Oğluna kavuşmak için Alman ve Türk yetkililerden yardım isteyen Kazım Diri, "Yıllar geçse de hiç görmediği babasını araması beni çok duygulandırdı. Demek ki çocuğumun içinde hep baba sevgisi kalmış. Çocuğum için hep geri dönmek istiyordum, ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Şimdi çocuğumun izi bulundu eşim ve çocuklarımla birlikte Almanya'ya gitmek ve orada oğlumla beraber yaşamak istiyorum" dedi.



