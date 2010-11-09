-MICHAEL JACKSON'UN ÇOCUKLARI BABALARINI ANLATTI LOS ANGELES (A.A) - 09.11.2010 - Michael Jackson'un çocukları, katıldıkları bir televizyon programında babalarını anlattı. Jackson'un kızı Paris (12), Oprah Winfrey Show programında, babasının aslında nasıl biri olduğunu kimsenin anlayamadığını ifade ederek, şunları söyledi: ''Babam gelmiş geçmiş en iyi aşçıydı. Bunların dışında, bizler için her şeyin en iyisini yapmak isteyen normal bir babaydı.'' Michael Jackson'un çocukları Paris, ağabeyi Prince Michael (13) ve Blanket (8), anneanneleri Katherine Jackson ve kocası Joe ile birlikte halen Los Angeles'ta yaşıyor. Katherine Jackson da programda, Paris ve Prince'in eylül ayında okula başladıklarını ve uyum sağlamada sorun yaşamadıklarını ifade ederek, çocuklara mümkün olduğunca normal bir yaşam sağlamak istediklerini belirtti. Anne Jackson, biraz utangaç olan Blanket'in de seneye okula başlayacağını sözlerine ekledi. Anne Jackson, Michael Jackson'un ölümünü ve çocukları şu sözlerle anlattı: ''Michael'ın 'aşırı doz ilaçtan' öldüğünü duyduğum an, hayatımdaki en kötü andı. Kalbimi en çok kıran olay ise hastaneden ayrılırken Paris'in, 'Büyükanne biz şimdi nereye gideceğiz?' sorusuydu. Paris, çocuklar içinde en duygusal ve en güçlü olanı. Babasından sık sık bahsediyor, tüm odası Michael'ın resimleriyle dolu.'' Michael Jackson, Haziran 2009'daki ölümüne kadar çocuklarını kamuoyundan uzak tutar ve yüzlerini gizlemek için peçe taktırırdı. Paris, peçenin bazen rahatsızlık verdiğini, ancak babalarının kendilerini korumak istemesini takdir ettiğini belirterek, ''Babam, bizim onun kim olduğunu, ne kadar ünlü olduğunu bilmeden büyümemizi istedi, fakat bunda başarılı olamadı. Ben de ileride oyuncu olmak istiyorum'' dedi. Prince de video oyunlarını ve spor yapmayı sevdiğini, ileride bir film yapımcısı ve yönetmen olmak istediğini anlattı.