Michael'in 30 saatlik söyleşisi bir kitapta

Michael Jackson ile yaptığı 30 saatlik söyleşileri kitap haline getiren Haham Boteach, sanatçının derin acılar çektiğini ortaya koyan itiraflarını içeriyor.



Popun Kralı’nın ölümü üzerinde sis perdesi kalkmadı. Ancak Jackson’un sırlarını paylaştığı Haham Boteach, bildiği her şeyi yeni kitabında anlattı.



25 Haziran’da hayatını kaybeden Michael Jackson’ın yaşamına dair ayrıntılar bir bir ortaya çıkıyor. Jackson’ın yakın arkadaşı haham Shmuley Boteach, Amerikan NBC televizyonunda yayınlanan Today adlı programda Jackson’a ait bilinmeyenleri açıkladı. Pop müziğin kralı ile 1991-2001 yıllarında yaptığı uzun söyleşileri teybe kaydeden ve bunları kitap haline getiren Haham Boteach'in açıklamalarına göre, Jackson duygusal anlamda büyük acılar çekiyordu.



“Jackson, yaşama isteğini kaybetmişti” diyen Boteach, pek çok kez estetik operasyon geçiren Jackson’ın kendisine bir defasında, “İnsan içine çıkmak istemiyorum çünkü bir kertenkele gibi göründüğümü hissediyorum" dediğini anlattı.



Yaşlanmak istemiyordu



Boteach’in açıklamalarına göre, Michael Jackson’ın kendine pek fazla güveni yoktu, yaşlanmaktan çok korkuyor ve yalnızlık çekiyordu. Ayrıca Jackson’ın teypte yer alan kayıtlarda, “İnsanların artık beni bir daha göremeyeceği şekilde ortadan kaybolmak istiyorum. Yaşlanmak istemiyorum. Asla aynaya bakıp bunu görmek istemiyorum” dediği duyuluyor.



Baba korkusu



Michael Jackson’ın itiraflarında ilgi çeken bir nokta da şarkıcının babasına karşı duyduğu korku. Boteach, Jackson’ın bir yetişkinken dahi babasından bayılacak kadar çok korktuğunu ve bazen kusma noktasına geldiğini ifade etti.

Jackson, kayıtlarda yer alan açıklamalarından birinde ise “Babam odaya girdi ve Tanrı şahidimdir ki doğruyu söylüyorum; babamın yanında birkaç kez baygınlık geçirdim" diyor. Jackson çocuklarla ilgili sorulara ise “Onları seviyorum. Onları seviyorum” diye yanıt veriyor. Jackson, çocuklara yardım edip onların çocukluğunu yaşamalarını sağlamanın kendisi için bir görev olduğunu da ifade ediyor.



Boteach, Michael Jackson’ın kendisiyle 9 yıl önce yapılan bu söyleşileri kitap haline getirmesini istediğini de anlattı.