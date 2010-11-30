-MICHAEL DOUGLAS SETLERE DÖNÜYOR LOS ANGELES (A.A) - 30.11.2010 - ABD'li ünlü aktör Michael Douglas, yaşadığı hastalığın ardından yeniden setlere dönüyor. Ocak ayında gırtlak kanseri teşhisi konan 66 yaşındaki ünlü aktör, tedavisinin ardından setlere dönmek ve yeni rolü için sabırsızlandığını söyledi. Douglas, haftalık bir dergiye verdiği röportajda, hastalığı döneminde babasıyla daha da yakınlaştıklarını ve bunun kendisi için ''aile'' kavramının ne olduğunu anlamadaki etkisini anlattı. Ünlü aktör, önümüzdeki aylarda çekimlerine başlanacak Steven Soderbergh'in ''Liberace'' adlı filminde rol alacağını kaydetti.