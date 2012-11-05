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Spor

Michael Skibbe'nin görevine son verildi

Sezon başında Karabükspor'un başına geçen Alman teknik adam, bir türlü istenilen sonuçları alamayınca takımdan gönderildi

05 Kasım 2012 00:45

 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Michael Skibbe'nin görevine son verildi.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-0 yenilen Karabükspor, bu sezon sadece 2 galibiyet alırken 3 beraberlik 5 de yenilgi almıştı.

Ligde 16. sırada bulunan Kardemir Karabükspor gelecek hafta sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la mücadele edecek.

 

Şansı tutmadı

 

Türkiye serüvenine 2008-2009 sezonunda Galatasaray ile başlayan Alman hoca, Kocaelispor'a karşı alınan 5-2'lik yenilgi sonrasında görevine son verildi...

Daha sonra Almanya'ya dönen Skibbe eski takımı Frankfurt'un başında 36 maçta 13 galibiyet alınca görevine yine koltuğunu kaybetti... Sonraki adresi Hertha Berlin oldu. Burada da 5 maç üst üste yenilince sonuç yine aynı senaryo yaşandı..

 

Tekrar Türkiye'ye geldi

 

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Eskişehirspor'un başına geçen Alman hoca, 17 maçta 9 galibiyet alında sezon sonunda koltuğunu Ersun Yanal'a kaptırdı..

 

Karabük'te de aynı senaryo

 

Bu sezona Kardemir Karabükspor ile başlayan Michael Skibbe, 10. hafta sonunda  2 galibiyet alırken 3 beraberlik 5 de yenilgi aldı. Son olarak dün Kayserispor'a 3-0 yenilen Karabükspor'da, yönetim Skibbe ile yollarını ayırma kararı aldı.

 

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